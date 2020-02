Veranstaltungsreihe ausgeweitet : Neue Musik und Lesungen im Ratskeller Giesenkirchen

Mönchengladbach Nach dem erfolgreichen Probelauf im vergangenen Jahr hat der Veranstalter Kreisbau AG für dieses Jahr die Zahl der kulturellen Angebote erhöht.

Lesungen Das Programm startet am 19. März mit einer Lesung von Magdlen Gerhards, die im vergangenen Jahr ihre Saga über eine Leinenweberfamilie am Niederrhein abschloss. Am 26. März liest Ansgar Fabri, Autor der Romane „Hinter den Ginstertrieben“, „Der Saulus Effekt“ und „Raptus“. Die Kölnerin Annette Wieners stellt am 2. April ihren neuen Roman „Das Mädchen aus der Severinstraße“ vor. Im Oktober 2009 schrieben Volker Bleeck und Kirsten Püttjer Bleeck ihren ersten gemeinsamen Krimi. Vielleicht verraten sie am 24. April auch, wie es möglich ist, zu zweit ein Buch zu schreiben. Der mehrfach ausgezeichnete Düsseldorfer Krimiautor Horst Eckert gastiert am 27. April. Mit dem Krimi „Motiv: Münsterschatz“ landete Jutta Profijt 2003 einen Überraschungserfolg als Auftakt ihrer schriftstellerischen Tätigkeit. Sie liest am 7. Mai aus ihrem neuen Kriminalroman, den sie erstmals unter Pseudonym veröffentlichte.