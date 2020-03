Kammerkonzert in Mönchengladbach : Kammerkonzert mit kräftigen Techno-Klängen

Mönchengladbach „The French Connection“ ist das Kammerkonzert am Sonntag, 8. März, 11 Uhr, im Studio des Theaters Mönchengladbach überschrieben.

Beim vierten Kammerkonzert am Sonntag, 8. März, 11 Uhr, im Studio des Theaters wird es ein Wiederhören mit Kenneth Duryea geben, dem langjährigen Kapellmeister an den Vereinigten Bühnen, der an der Hochschule für Musik in Köln die Opernklasse betreut. Duryea übernimmt die umfangreichen Klavierparts für den ursprünglich vorgesehenen Pianisten Florian Glemser.