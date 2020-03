Musik-Comedy in Mönchengladbach : Herrencreme singt im TiG

Musik-Comedy in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Musik-Comedy-Formation ist nach längerer Pause wieder zu sehen und zu hören.

Pflegecremes für Männer sind längst im Alltag angekommen. Das Musik-Comedy-Programm „Mit Herrencreme zum Welterfolg“ zielt allerdings nicht auf kosmetische Tipps und Tricks. „Herrencreme steht bei uns als Synonym für mehrstimmigen Gesang“, verrät Thomas Peters, Bariton und Chefarrangeur in der Musik-Comedy-Formation. Das Ensemble tritt am Samstag, 14. März, ab 20 Uhr im Theater im Gründungshaus (TiG) auf.

Vor etwa 20 Jahren formierte sich das Ensemble und trat mit fünfstimmigem Gesang auf. Vor zehn Jahren erlebten die Musik-Comedians einen Höhepunkt in ihrer Unterhaltungskarriere. „Krankheitsbedingte Ausfälle führten zu Rückschlägen. Doch jetzt wollen wir wieder in Mönchengladbach Fahrt aufnehmen“, erzählt Peters. Aus dem Gesangs-Quintett wurde das Trio mit Bariton Thomas Peters, Bass-Sänger Thomas Hover und „Heldentenor“ André Eigen. Am Klavier begleitet der „Tastenquäler“ Klaus Klaas.