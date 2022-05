Wallstraße in Mönchengladbach : Endlich eine Adresse für queere Menschen

Mönchengladbach Der Andrang bei der Feier an der Wallstraße war groß. Viele queere Menschen nutzten die Gelegenheit zum Austausch untereinander, andere suchten Orientierung. Wie die Eröffnung war, und was die Besucher zu sagen hatten.

Bunt, fröhlich und – endlich – unübersehbar: Mönchengladbach hat seit diesem Wochenende ein erstes queeres Zentrum. Zur Eröffnung der Lokalität vom Verein „Queers an der Niers“ strömten zahlreiche Besucher an die Wallstraße 3. Zeitweise war dort kein Durchkommen mehr.

Zu den Besuchern gehörte eine 19-Jährige, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen mag. Freimütig bekennt sie aber im Gespräch mit unserer Redaktion: „Ich befinde mich noch in der Orientierungsphase, bin mir noch nicht sicher, zu welchem Geschlecht ich mich mehr hingezogen fühle.“ Sie wolle mit ihrem Besuch erspüren, wie dazugehörig sie sich im Kreise lesbischer Aktivistinnen fühle. Abschließend stellt sie fröhlich lachend fest: „Vielleicht muss ich mich ja auch gar nicht festlegen.“

Ini Janßen vom Verein LesLie erinnert sich: „Wir haben schon vor 20 Jahren versucht, ein Zentrum für die lesbische und schwule Community hier in Mönchengladbach zu gründen. In mehreren Anläufen sind wir damit gescheitert. Erst als wir uns mit unseren Freundinnen und Freunden vom Verein Christopher-Street-Day und der schwul-lesbischen Karnevalsgesellschaft ‚De Leckere Jecke‘ zusammengetan haben, gingen bei der Stadt für uns die Türen auf.“

In seinem Rollstuhl mit Radkappen in Regenbogenfarben fällt Peter Hölscher selbst in diesem bunten Treiben besonders auf: „Alt, schwul und Rollstuhlfahrer – damit bin ich gleich dreifach stigmatisiert“, sagt Hölscher. Er ist Mitglied im Vorstand des Queeren Netzwerks NRW sowie des Vereins Queer Handicap und sitzt als sachkundiger Bürger im Gleichstellungsausschuss der Stadt Düsseldorf. Eben hat er, wie eine Reihe weiterer Aktivisten zuvor, ein Grußwort gesprochen. Im Gespräch beschreibt er plastisch und mit einem verschmitzten Augenzwinkern die besonderen Herausforderungen als schwuler Aktivist mit körperlicher Beeinträchtigung: „Gehen Sie mal als Rollifahrer in eine schwule Szenebar.“