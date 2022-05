Mitmachaktion in Mönchengladbach : Auf zur verrückten Schnitzeljagd

Mönchengladbach Scavenger Hunt ist so etwas wie eine moderne Schatzsuche mit verschiedenen Stationen und Aufgaben. Sie wird ab Juni durch Mönchengladbach führen.

Die Scavenger Hunt wird mit Hilfe einer speziell entwickelten App gespielt (verfügbar kostenfrei auf Android und iOS). Die Teilnehmer haben die Aufgabenliste damit jederzeit in der Hosentasche und können die rund 150 Aufgaben auch nebenbei erledigen. Über die App können sich die Teams anmelden und die Aufgaben einsehen. Während des Spiels ist keine Internetverbindung nötig. Ein Team kann aus zwei bis fünf Personen bestehen. „Mit dieser Schnitzeljagd laden wir alle Interessierten dazu ein, ihre Stadt aufs Neue kennenzulernen. Das passt gut zu unserer Strategie, die Zentren und Stadtteilzentren in Mönchengladbach zu stärken. Wir laden spielerisch dazu ein, die Innenstädte zu erkunden. Wir sorgen für Frequenz in den Zentren und Stadtteilen“, so Oberbürgermeister Felix Heinrichs. Die Schnitzeljagd wird mit öffentlichen Mitteln aus dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte finanziert.

Kritik an Gender-Sprache : Krieg der Sternchen in Mönchengladbach

Pläne in Mönchengladbach : Protest gegen Gewerbegebiet in Sasserath

Es warten Foto-, Video-, Text- und GPS-Aufgaben auf die Teams. Welche Aufgaben zu lösen sind, wird gerade erarbeitet. In den letzten Wochen gab es zahlreiche Ideen und Anregungen, die eingereicht werden konnten und aus denen jetzt Aufgaben erarbeitet werden. „Die ganze Vielfalt unserer Stadt spiegelt sich in diesem Spiel wider“, so Heinrichs. Es sollen gezielt nicht nur Aufgaben gelöst, sondern auch Erlebnisse geschaffen werden. „Ich erinnere mich eher an einen Brunnen, an dem ich mit Angel gestanden habe, als an einen Brunnen, zudem ich nur eine Frage beantwortet habe“, erklärt Carsten Schott, der aus dieser Schnitzeljagd ein Geschäftsmodell gemacht hat und als Dienstleister die Scavenger Hunt vorbereitet sowie die App entwickelt hat. Oder einen Kuchen zu backen, der vor einer Mönchengladbacher Sehenswürdigkeit verzehrt wird. Mit einem entsprechenden Foto würde diese Aufgabe dann als gelöst bewertet und mit entsprechenden Punkten prämiert.