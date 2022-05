„Belons Traum“ in der Citykirche Mönchengladbach : Tanz eines Vogel-Menschen

Mönchengladbach In der Citykirche präsentierten Brigitte Zarm und Kai Welf Hoyme ihre multimediale Tanz-Performance „Belons Traum“. Die Aktion zeigt, wie lebendig Gladbachs Kulturszene ist.

Es ist das Privileg der Kunst, den Fragen nach der Bedingung des Menschseins Räume zu eröffnen, in der die Utopie von Freiheit wirken kann. Wenn nun Brigitte Zarm, die seit Jahrzehnten die Gladbacher Kunstszene befruchtet, in die Citykirche zur multimedialen Performance bittet, dann geht es einerseits um das „Verhältnis von Mensch und Tier in Zeiten der Erschütterung des abendländischen Humanitätsbegriffs“ – so formuliert sie es im Untertitel zu „Belons Traum“. Was sich jedoch darüber hinaus in dieser knappen Stunde im gut besuchten gotischen Bau ereignet, ist mindestens so bemerkenswert: die Erfahrung, dass der Geist spartenübergreifender Kunstaktionen, wie sie ihn das Festival „Ensemblia“ weit über die Stadtgrenzen hinaus verströmte, immer noch lebendig ist.