Premiere in Mönchengladbach : Theater zeigt „Gespräche der Karmeliterinnen“

Mönchengladbach Zum ersten Mal ist eine Oper von Francis Poulenc im Theater Mönchengladbach zu sehen. Es ist die Inszenierung eines Schwesternpaares: Beverly und Rebecca Blankenship führen Regie.

Gemeinsam mit ihrer Schwester Rebecca erarbeitete sie die Oper, die 1957 in Paris uraufgeführt wurde. Im Mittelpunkt stehen Nonnen des Karmeliter-Ordens von Compiègne während der französischen Revolution. Weil sie ihren Glauben nicht aufgeben wollten, wurden sie aus ihrem Kloster vertrieben und verhaftet. Am 17. Juli 1794 sollen sie unter der Guillotine hingerichtet werden. Bis dahin wird die Geschichte aus der Perspektive der Adeligen Blanche (gespielt von Sophie Witte) erzählt – sie hatte im Kloster Zuflucht gesucht und entscheidet sich, die Nonnen bis zum bitteren Ende zu begleiten.

„Die Gespräche der Karmeliterinnen“ wurde bereits im Januar 2019 in Krefeld aufgeführt. Eine kleine Änderung wird es auf der Bühne geben: Rebecca Blankenship hat die Rolle der Madame de Croissy übernommen und kann so ihren Beruf als Opernsängerin ausüben. „Ich liebe es, jetzt auch singen zu dürfen“, sagt sie.

Die Schwestern haben sich für ein reduziertes Bühnenbild entschieden: Die Frauen bewegen sich in einem leeren Raum, nur eine blutrote Guillotine steht auf der Bühne. „Damit wollen wir zeigen, dass die Menschen die Institution, die Struktur der Gesellschaft sind“, sagt Beverly Blankenship. So liege der Fokus nur auf der Kraft der Darstellung, was in dieser emotionalen und expressiven Oper von Vorteil sei.