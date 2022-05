Festival in Mönchengladbach : Pop Paradiso geht in die zweite Runde

Mönchengladbach Vom 23. bis 26. Juni wird der Skulpturengarten wieder zu einem Festivalgelände für Kulturbegeisterte. Dazu wird es eine ganz besondere Kunstaktion geben.

Los geht es am 23. Juni mit der „Kunsthalle for Music“ von Ari Benjamin Meyers. An sieben Orten innerhalb und außerhalb des Museums wird der in Berlin lebende Komponist sieben Stücke spielen. So soll eine Schnittstelle zwischen Musik und Kunst entstehen. Am Freitag folgt der „Carneval Global“ – Musik aus aller Welt mit Picknick-Atmosphäre. Mit dem Festival „Youtopia“ gehört der Samstag der Jugend. Sie übernimmt den Abteiberg mit Musik, Performances, Skaten, Graffiti und vielem mehr. Den Abschluss macht am Sonntag das „MIR Festival“. Im Skulpturengarten wird es ab mittags elektronische Musik, Nachhaltigkeit und Kunst geben. Auf der Plattenebene öffnet außerdem an allen Tagen die Open-Air-Mezcalito-Bar. Geplant ist dort ebenfalls ein Ort, an dem die Zukunft von Innenstadtentwicklung und Kulturförderung in Mönchengladbach gezeigt und offen debattiert werden kann.