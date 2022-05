Konzert in Mönchengladbach : Einmaliges und Ewiges beim Orgelfestival

Konzert in Mönchengladbach

Silvius von Kessel in der Hauptkirche in Rheydt. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Zum Jubiläum der Sauer-Orgel hat Kantor Pascal Salzmann das Orgelfestival ins Leben gerufen. Zur dritten Feierstunde spielte Domorganist Silvius von Kessel – Salzmanns ehemaliger Orgellehrer.

120 Jahre Wilhelm-Sauer-Orgel – das war für Pascal Salzmann, den neuen Kantor an der evangelischen Hauptkirche Rheydt, die willkommene Gelegenheit, vier Orgelfeierstunden anzubieten, um das hochkarätige Instrument gebührend zu würdigen.

Zur dritten Feierstunde hatte Salzmann den Domorganisten und -kantor am Erfurter Dom St. Marien, KMD Prof. Silvius von Kessel, eingeladen – seinen ehemaligen Orgellehrer. „Einmaliges und Ewiges“ hatte dieser sein außergewöhnliches Programm benannt, da es sowohl Kompositionen unterschiedlicher Epochen als auch eigene Improvisationen enthielt.

Bereits in der einleitenden „Ciacona in B-Dur“ aus der Feder von Johann Bernhard Bach (1676-1749)zeigte der Gast, wie ausführlich er sich mit der reichen Registerpalette der Orgel vertraut gemacht hatte. Das achttaktige Thema und die 20 Variationen erfuhren eine abwechslungsreiche und dem Werk entsprechende Wiedergabe in reicher klanglicher Abstufung.