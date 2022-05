Neue Ausstellung in Mönchengladbach : Künstlerin zeigt gesägte Zeichnungen

Neue Ausstellung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Krefelder Künstlerin Brigitta Heidtmann stellt in der Wallstraße „gesägte Zeichnungen“ aus. In der Galerie ergeben sich dadurch besondere Schattenspiele.

Wie farbige Glasfenster sind auch Brigitta Heidtmanns Arbeiten der jüngsten Schaffensphase in der Wirkung abhängig von Lichteinfall und -intensität. Als „gesägte Zeichnungen“ oder „gezeichnete Sägeschnitte“ beschreibt die Künstlerin Varianten von Flächen mit ausgesägten, organisch anmutenden Formen. Diese öffnen sich für das Licht, das ein Schattenspiel auf der hinter den Bildträgern liegenden Wand inszeniert. Das Material, oft Sperrholzplatten, ist denkbar schlicht, doch faszinierend die Wirkung im wandelnden Licht. „Strukturwandel“ ist die Ausstellung überschrieben.

Während eines Stipendiums im Wasserturm Geldern 2020 habe sie sich intensiv mit dem Einfall des Sonnenlichts beschäftigt. „Ich habe oft draußen unter Bäumen gearbeitet und beim Aussägen von Formen sind mir die Lichtspiele richtig bewusst geworden“, erzählt die Künstlerin über die Anfänge der Serie „Lichtschatten“. Da im eigenen Atelier das direkte und wandernde Sonnenlicht fehle, habe sie die Idee nach der Heimkehr zunächst ruhen lassen, dann aber intensiv weiterentwickelt, so Heidtmann. Die Ausstellung in der Wallstraßen-Galerie verbindet die Präsentation der jüngsten Werkgruppe mit dezenten Einblicken in frühere Schaffensperioden. Das Schaufenster zur Straße hin ist im Wesentlichen geprägt vom Rund eines großen Objekts, das beispielhaft ist für Heidtmanns klar konzipierten, schlichten und geometrischen Körper sowie die von ihr angestoßene Interaktion mit dem Raum. Eine der beiden ausstellungsbegleitenden Editionen greift diese Gestaltungsidee auf. Ein Wandobjekt von 2015 zeigt bereits ausgeschnittene Formen, die jedoch wesentlich statischer sind als die der „gesägten Zeichnungen“, die nach dem Turmstipendium entstanden sind.