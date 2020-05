Museum in Mönchengladbach : Erste Online-Ausstellung in Schloss Rheydt

Mönchengladbach Die Corona-Zeit hat das Museum dazu veranlasst, neue Wege zu gehen. Die Ausstellung „Von Dürer bis Rilke“ ist ein Jahr lang digital zu sehen. Sie zeigt die grafische Sammlung von Schloss Rheydt, die als Herzstück des Museumsbestandes gilt.

„Wir eröffnen jetzt zum ersten Mal hier in Schloss Rheydt eine Sonderausstellung online“, erklärt Museumsleiter Karlheinz Wiegmann vor der laufenden Kamera. Ein dreieinhalbminütiges Video auf Youtube von Wiegmann und Kuratorin Romina Westphal gibt eine anschauliche Einführung in die Ausstellung. Seit Wochen konnte man auf der Homepage des Museums Schloss Rheydt nachlesen: „Unsere erste rein digitale Ausstellung finden Sie ab 15. Mai hier!“ Es ist die Ausstellung „Von Dürer bis Rilke – Die grafische Sammlung des Museums Schloss Rheydt“, die ausschließlich daheim am Rechner zu besichtigen ist. Das „Herzstück des Museumsbestandes“ – so nennen die Macher von Schloss Rheydt ihre Sammlung aus Druckgrafiken, Zeichnungen und Aquarellen, die einen zeitlichen Bogen von der frühen Renaissance bis zur Moderne spannt.