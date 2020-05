Montag-Stiftung : Mitmachaktionen bei „Rheydter Resonanzen“

Neuland - Ein Kunstprojekt zum Mitgestalten in Rheydt aus dem Vorjahr. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Von Mai bis September finden insgesamt zehn verschiedene Kunstprojekte in Rheydt statt, initiiert von der Montag-Stiftung. Zusammen mit den Künstlern können die Mönchengladbacher daran teilhaben und mitgestalten.

Von Anika Peltzer

Entdecken, hören, fühlen und mitmachen können Interessierte bei den insgesamt zehn Projekten der Aktion „Rheydter Resonanzen“. Sie wurde von der Montag-Stiftung Kunst und Gesellschaft ins Leben gerufen und schließt an die Projekte „Neuland“ und „Landschaffen“ aus den vergangenen beiden Jahren an.

Jeden Mittwoch und jeden Donnerstag, 14 bis 18 Uhr, gibt es die offenen Ateliers. Die einzelnen Projekte finden jeweils freitags und samstags ebenfalls von 14 bis 18 Uhr statt.

Der Klangkünstler Wolfgang Hartmann-Langenfelder ist am Samstag, 16. Mai, mit seinem Projekt „Ortsklang-Klangort“ dabei. Er möchte gemeinsam mit Mönchengladbacher Bürgern Orte in Rheydt erkunden und akustisch erfassen und aufnehmen.

Bei der „Literarischen Raumerkundung“ am Freitag, 22., und Samstag, 23. Mai, können Teilnehmer gemeinsam mit der Autorin Angelika Sinn, Orte und Szenen in Rheydt einfangen. Mit den gesammelten Eindrücken werden im Anschluss Gedichte oder kurze Geschichten verfasst.

Am Freitag, 29. Mai, können Kulturinteressierte bei dem Workshop „die Sooper Looper Dream Machine“ mit der Künstlerin Angela Ljiljanic die eigene innere Vorstellungskraft erkunden und vertonen. Bei „Talk to your Vision“ will Ljiljanic am Samstag, 30. Mai, Teilnehmern helfen, mit Gedankenexperimenten ihr unentdecktes künstlerisches Potenzial zu entdecken.

Für das Projekt „Flecken, die die Welt bedeuten“ werden unterschiedliche Arten von Flecken auf Papier verschickt, in denen Mönchengladbacher mit ein bisschen Fantasie Dinge erkennen sollen, die in ihnen Erinnerungen wachrufen. Die Flecken können sie dann dementsprechend weiterentwickeln und in den Briefkasten vor dem Ladenlokal werfen. Am Freitag, 12. Juni, und am Samstag, 13. Juni, soll mit den gesammelten Werken gemeinsam eine Collage gestaltet werden.

Bei dem Workshop „Lichtschwingungen“ am 19. und 20. Juni können Teilnehmer aus Alltagsabfällen Lichtinstallationen erstellen. Das ganze wird von der Künstlerin Christiane Behr begleitet.

Am 26. und 27. Juni erwarten Interessierte bei „Klangspiele – Resonanzspiele“ Experimente und Spiele mit Klang, begleitet von den Klangkünstlern „sculpturetones“.

Harald „Sack“ Ziegler ist Kölner Musiker und Künstler und veranstaltet den Workshop „Crazy Tanztee“ am 5. und 11. Juli, bei dem es um ein Experiment rund um Melodien, Rhythmen, Bewegungen und Worte geht. Die Künstlerin Stefanie Klingemann bietet unter dem Motto „disTANZ“ Stadtspaziergänge an, bei denen Zeichnungen auf Gehwegen entstehen sollen, die das Abstandhalten zu Corona-Zeiten kreativ widerspiegeln. Genaue Termine stehen noch nicht fest.