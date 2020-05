Musik in Mönchengladbach : Stimmgewaltige Talente im Opernstudio

Boshana Milkov als Küchenjunge in „Rusalka“, Maya Blaustein als Xenia in „Boris Godunow“, Guillem Batllori als Cappadocier in „Salome“ und Woongyi Lee als Tamino in der „Zauberflöte“ (v.l.) in einer Collage des Opernstudios Niederrhein. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Zwei Sängerinnen und zwei Sänger gehören dem „Opernstudio Niederrhein“ an: Eine Sopranistin aus Israel, eine deutsche Mezzosopranistin mit bulgarischen Wurzeln, ein Tenor aus Korea und ein spanischer Bariton, der betont, Katalane zu sein.

Von Heide Oehmen

„Solange ich zurückdenken kann, habe ich gesungen“ erzählt die vor 28 Jahren in Jerusalem geborene Maya Blaustein, „bereits in der Grundschule durften meine Freundin und ich bei Schulfesten kleine Gesangssoli übernehmen.“

Mit zwölf Jahren kam die Sopranistin auf das „Gymnasium für Musik und Tanz“ in ihrer Heimatstadt – dort wurde auch professioneller Gesangunterricht angeboten. Im Alter von 18 Jahren bestand sie ein Vorsingen für die aus ausgewählten Gesangstudenten bestehende „Chorakademie des Schleswig-Holstein-Musikfestivals“ und kam dadurch zum ersten Mal für zwei Monate nach Deutschland.

Info Bühnenerfahrung für junge Sänger Opernstudio Das mit Beginn der Spielzeit 2012/2013 gegründete Opernstudio Niederrhein hat es sich zur Aufgabe gemacht, jungen Gesangstalenten die Chance zu bieten, erste Bühnenerfahrungen zu sammeln und sie in ihrer Entwicklung als Sängerpersönlichkeiten zu fördern. In der Spielzeit 2019/2020 wird es im achten Jahrgang fortgeführt.

Chorleiter Rolf Beck, der sich unermüdlich um das berufliche Fortkommen seiner Schützlinge bemüht, vermittelte der jungen Sängerin, die zum Glück Stipendien erhielt, einen Studienplatz für Sologesang an der Hamburger Musikhochschule. Von dort wechselte die erklärte Mozart-Liebhaberin nach einigen Jahren an die Musikhochschule Hanns Eisler in Berlin, wo sie ihren Bachelor- und Masterabschluss machte. Nun freut sich Maya Blaustein, dass ihr das „Opernstudio Niederrhein“, in dem sie sich sehr wohlfühlt, Einblicke in den Theateralltag vermittelt.

Als 1. Dame und als Papagena in der „Zauberflöte“, als Xenia in „Boris Godunow“ oder als Solistin im 2. Chorkonzert war sie bereits zu erleben. Freunde treffen, sportlich aktiv sein oder Filme ansehen tragen für sie zur Entspannung bei.

Boshana Milkov (26) ist in Essen geboren – ihre Eltern stammen aus Bulgarien. Von klein auf war die Mezzosopranistin von Musik umgeben – ihre Mutter ist freischaffende Geigerin, ihr Vater Tenor im Opernchor des Essener „Aalto-Theaters“. In der fünfköpfigen Familie wurde häufig mehrstimmig gesungen – dazu hatte Boshana Unterricht in Geige und Klavier.

Nach einigen Jahren Mitgliedschaft im exzellenten „Mädchenchor am Essener Dom“ (noch als hoher Sopran), „rutschte“ ihre Stimme in den Mezzobereich, und die Liebe zu Jazz und Pop war geweckt. Als dann ein Studium anstand, war lange nicht klar, ob Klassik oder Jazz die Oberhand gewinnen würde. Die verständnisvolle Professorin an der Essener Folkwang-Hochschule, Rachel Robins, erlaubte nach einiger Zeit beides, weckte aber bei der jungen Sängerin – neben der Oper – die Liebe zu Lied und Oratorium.

Nach Bachelor und Master war Boshana Milkov eine Spielzeit Mitglied des „Jungen Ensembles im Musiktheater im Revier Gelsenkirchen“ (u.a. Olga in „Eugen Onegin“ und Floßhilde in „Rheingold“), und nun kann sie sich am hiesigen Haus noch zwei Jahre lang Praxis erarbeiten. Als Page in „Salome“, als 3. Dame in der „Zauberflöte“ oder in der Altpartie von Beethovens 9. Sinfonie ließ sie bereits aufhorchen. In ihrer knapp bemessenen Freizeit zeichnet sie gerne oder spielt Gitarre – und den Jazzgesang will sie weiter pflegen.

Bis zu seinem Abitur liebte der 29-jährige Koreaner Woongyi Lee ausschließlich Pop und Karaoke, obwohl er zuhause nur von Klassik umgeben war – seine Mutter ist professionelle Pianistin und seine Schwester ebenfalls Berufsmusikerin (Cello). Doch irgendwann gelang es seiner Mutter, den Sohn für eine klassische Gesangausbildung zu begeistern – seinen Bachelor machte er in Korea, dann musste er zwei Jahre Militärdienst ableisten.

2017 kam der Tenor nach Deutschland und hatte das Glück, sogleich in die Klasse der Professorin Brigitte Lindner an der Kölner Musikhochschule aufgenommen zu werden. In nur drei Jahren schaffte er den Master und bereitet nun sein Konzertexamen vor. Schon im vergangenen Jahr wurde Operndirektor Andreas Wendholz auf Lees ausnehmend schöne Tenorstimme aufmerksam und holte ihn ins Opernstudio, dem er nun im zweiten Jahr angehört. In dieser Zeit gab es für den Sänger sogar zwei Gastproduktionen am Theater Rostock: Alfredo („La Traviata“) und Lenski („Eugen Onegin“).

Auch am hiesigen Theater stieg der Sänger, der Mozart und Verdi besonders liebt, gleich mit großen Aufgaben höchst erfolgreich ein – neben Narraboth („Salome“), Herzog („Rigoletto“) und Narr („Boris“) ist vor allem sein umjubelter Tamino („Zauberflöte“) zu nennen. Kein Wunder, dass die Vereinigten Bühnen sich ein solches Talent nicht entgehen lassen – von der nächsten Spielzeit an ist Woongyi Lee Solist im Ensemble. In seiner Freizeit hört der Sänger weiterhin begeistert Popmusik oder spielt Fußball im koreanischen Verein an seinem Wohnsitz Köln.