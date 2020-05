Theater Krefeld/ Mönchengladbach : Mundschutz für Wilhelm Tell

Paul Steinbach spielt die Titelrolle in „Wilhelm Tell“. Schillers Stück ist ab dem 16. Mai als szenische Lesung zu erleben. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Eigentlich hätte Schillers Stück am Samstag Premiere in Krefeld gehabt. Jetzt gibt es den Tell am 16. Mai ortsunabhängig als Corona-Version im Livestream. Schauspieldirektor Matthias Gehrt sagt, warum Schiller heute einen Öko-Tell geschrieben hätte.

Die Mikrofone werden nach jedem Einsatz gründlich desinfiziert. Die Puschel darauf, die für den klaren Ton sorgen, sind Einweg-Produkte. Und Wilhelm Tell wird eine Bannmeile von zwei Metern zu den Feudalherren einhalten. Natürlich auch zu allen anderen: Die Premiere von Schillers letztem großen, vollendeten Drama hatte sich Schauspieldirektor Matthias Gehrt anders vorgestellt. Nach einer Woche Proben kam der Corona-Lockdown. „Trotzdem arbeiten wir am Theater die ganze Zeit weiter und haben auch die intensive Textarbeit fortgesetzt – unter strikter Einhaltung aller Corona-Regeln“, sagt er. Deshalb bleibt der Premierentermin fix: Am Samstag, 16. Mai, 19.30 Uhr, ist seine Inszenierung zu sehen.

Allerdings in ungewohnter Form. Die Zuschauer können den Text, der bei Friedrich Schiller in der Schweiz des frühen 14. Jahrhunderts spielt, auf Youtube zu Hause sehen. Im Theater sind nur Ensemble und Technik-Crew. Auf der großen Bühne werden elf Personen im Kreis sitzen („Durchmesser zwölf Meter“, sagt Gehrt), jeweils allein an einem Bistrotisch. Ohne Berührung, ohne unzulässige Nähe werden sie die Geschichte um den als Freiheitshelden Gefeierten mit dem berühmten Apfelschuss und dem Rütlischwur als szenische Lesung aufblättern. Es ist eine Instant-Version, auf 75 Minuten konzentriert. Die ursprüngliche Inszenierung soll in der kommenden Spielzeit auf die Bühne kommen.

Info Theaterkassen sind ab 18. Mai wieder geöffnet Premiere Samstag, 16. Mai, 19.30 Uhr. Livestream über Youtube, gedreht von Krähennest TV. Das Video ist weiterhin abrufbar. Tipp: Über Kopfhörer kommt die Musik besser zur Geltung. Theaterkassen: Ab 18. Mai geöffnet. Kassenfoyer bitte mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten und bargeldlos zahlen.

„Wir hatten die Idee sehr früh, als sich die Krise abzeichnete. Die Umstände sollten in die Arbeit einfließen“, berichtet der Regisseur. Fünf Kameras fangen die Bilder auf: eine aus dem Schnürboden, zwei Halbtotale, eine aus der Mitte des Kreises, die Nahaufnahmen der Gesichter liefert, und eine, mit der ein Kameramann mobil unterwegs ist. „Alles ist live, auch die Bilder werden live gemischt“, betont Gehrt, der sich zurzeit in die Bildregie einfuchst.

Es ist ein Risiko, das die Theaterleute bewusst wählen, auch wenn sie auf einem teilweise unbekannten Terrain arbeiten. Sie wollen so viel Theater-Flair wie möglich entstehen lassen. Jörg Ostermayer, der für die „Tell“-Inszenierung die Musik verantwortet, hat dafür eigens eine neue Klanggestaltung geschaffen.

Warum gerade „Tell“? Für Regisseure ist das 1804 uraufgeführte Werk eine Spielwiese der unbegrenzten Möglichkeiten. Goethe als Intendant des Weimarer Hoftheaters hat das Werk seines Dichterfreundes Schiller als Erster auf die Bühne gebracht. Ungezählte Inszenierung haben mannigfache Interpretationsansätze verfolgt. Durchaus auch mit historischem Fingerzeig: Am Abend des Mauerfalls 1989 ist es im Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin gezeigt worden.

„Es ist interessant, zugleich auch heikel. Die Sehnsucht nach einer Nation, die es nicht gibt, beschreibt Schiller in einer Sprache, die fast völkisch klingt – zu einer Zeit, als der Jargon diese Färbung nicht hatte. Es war Hitlers Lieblingsstück, später, hat er es verboten“, so Gehrt. Es gibt eine schriftliche Anordnung vom 3. Juni 1941, den Text nicht mehr im Unterricht zu verwenden. „Auch heute wird der Tell noch in völkischer Lesart benutzt. Da muss man sich schon positionieren“, meint Gehrt.