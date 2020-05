3-K-Filmfestival vorraussichtlich auch im November : Filmfestival am 29. November

Mönchengladbach Der Filmklub Objektiv zeigt Amateurfilme in der ersten Adventswoche. Das 3-K-Filmfestival im AWO-Eck soll in diesem Jahr voraussichtlich ebenfalls im November stattfinden. Es gibt noch keinen genauen Termin.

Der Filmklub Objektiv lädt am ersten Adventswochenende wieder zum Filmfestival „Die Besten“ ein. Am Sonntag, 29. November, ab 10.30 Uhr werden herausragende Amateurfilme im Carl-Orff-Saal der Musikschule gezeigt. Das 3-K-Filmfestival im AWO-Eck wird in diesem Jahr voraussichtlich im November stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie gibt es dafür noch keinen Termin. In der Jahresversammlung wählte der Filmklub Franz Lammel zum Vorsitzenden. Schatzmeister Bernd Kusche und Geschäftsführer Heinz-Jürgen Schmidt-Sofinowski bleiben in ihren Ämtern. „Nach dem Tod von Gerhard Comelli ist der Verein damit ins Kulturleben der Stadt zurückgekehrt“, sagt Lammel.