Musik in Krefeld : Ersteinspielungen, die den Ohren schmeicheln

Musik in Krefeld

Mönchengladbach Wahre Kleinode virtuoser Koloraturkunst – in vorbildlich transparenter Aufnahmetechnik - finden sich auf der zweiten Solo-CD von Charlotte Schäfer, betitelt „dolci affetti =sanfte Gefühle“.

Es sind ausnahmslos Weltersteinspielungen. Die Noten entdeckte die Musikwissenschaftlerin Christine Lauter, die auch die Texte des liebevoll aufbereiteten Booklets verfasste, in Bibliotheken und Archiven.

Charlotte Schäfer erhielt ihre Ausbildung an der Folkwang Universität der Künste Essen in der Klasse des Countertenors Martin Wölfel. Seit 2016 wird sie von dem renommierten Lied- und Oratorientenor Jan Kobow betreut. Sie lebt als freischaffende Künstlerin in Krefeld und ist auch Stimmbildnerin des Niederrheinischen Konzertchores.