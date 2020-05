Theater Mönchengladbach : Niederrheinische Sinfoniker spenden für den Nothilfefonds

Mönchengladbach Das Orchester hat in den eigenen Reihen Spenden gesammelt und unterstützt damit Kollegen, die regelmäßig an Veranstaltungen des Theaters Krefeld-Mönchengladbach als „Aushilfen“ beteiligt sind.

In schweren Zeiten wie diesen muss man zusammenhalten. Viele Berufsgruppen sind von den Verdienstausfällen durch die Coronakrise hart getroffen und müssen sich große Sorgen um den Lebensunterhalt machen. Dies betrifft auch zahlreiche freischaffende Musiker. Den Niederrheinischen Sinfonikern ist die angespannte Situation dieser Kollegen, von denen einige regelmäßig in Konzerten, Opern- und Ballettvorstellungen des Theaters Krefeld Mönchengladbach als „Aushilfen“ beteiligt sind, sehr bewusst. Daher hat das Orchester nun in den eigenen Reihen Spenden generiert und konnte 3075 Euro an den Nothilfefonds der Deutschen Orchesterstiftung spenden.