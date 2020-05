Wiedereröffnung in Schlebusch : Spektrum-Künstler laden zur Ausstellung ein

Leverkusen Die Künstlergruppe hat die Ausstellung zum Wonnemonat Mai ausschließlich in Homeoffice-Ateliers und per Online-Chats vorbereitet.

Die Künstlervereinigung Spektrum startet wieder mit Ausstellungen, teilt der Vorsitzende Egon Baumgarten mit. Unter dem Titel „Amo. Ergo sum. Ich liebe. Also bin ich“ befassten sich die Künstlerinnen mit dem Monat Mai. Am Samstag, 16. Mai, ist sie in der Galerie an der Virchowstraße 43 in Schlebusch zu sehen.