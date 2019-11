Frühkindliche Leseförderung : Lest wieder mehr vor!

Vorlesezeit in der Kindertagesstätte: Emma mit Drache (5 Jahre), Betreuer Lukas, Nele (6 Jahre), Siat (5 Jahre), Jakob (4 Jahre, rotes Shirt), Lilly (3 Jahre). Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach In vielen Familien wird nur selten zu Büchern gegriffen, und es wird weniger miteinander geredet. Darum fehlen Kindern oft die Worte. In der Kita Pfiffikus spielt frühkindliche Leseförderung eine große Rolle.

Von Angela Rietdorf

Nicht die Kinder haben sich verändert. Einer spannenden Geschichte hören sie noch immer begeistert zu. „Sie sind sehr intensiv dabei, wenn man mit Herz vorliest“, sagt Samira Rippegather, Leiterin des Kinder- und Familienzentrums Pfiffikus. Die kleine Raupe Nimmersatt, Willi Wirsing oder die Geschichten rund um Conni lieben sie sehr. Aber es hat sich doch etwas geändert.

In den Familien wird immer weniger vorgelesen, ja, sogar weniger miteinander geredet. „Die Kinder haben heute einen geringeren Wortschatz“, stellt die erfahrene Kita-Leiterin fest. Und zwar unabhängig von ihrer Herkunft. Auch Kindern ohne Migrationshintergrund fehlten oft die Worte. Deswegen sind das Vorlesen und das Schaffen von Sprachanlässen in Kitas so wichtig.

Info Die Mönchengladbacher Kitas, die als Buchkindergarten zertifiziert wurden Diese Kitas haben das Zertifikat: Städtische Kindertagesstätte Himmelszelt, Kinder- und Familienzentrum Pfiffikus, Ev. Verbundfamilienzentrum Kindertagesstätte Stadtblümchen, Städtisches Familienzentrum Kammgarnstraße „Du&Ich“, Städtisches Familienzentrum „KIKO“, Kinder- und Familienzentrum Odenkirchen, Städtisches Familienzentrum „Zauberland“. Mit dem Gütesiegel „Buchkindergarten“ zeichnen der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Deutsche Bibliotheksverband Kindergärten aus, die sich herausragend für die frühkindlichen Leseförderung engagieren. Die Auszeichnung behält für drei Jahre ihre Gültigkeit. www.guetesiegel-buchkindergarten.de

Das Familienzentrum Pfiffikus wurde jetzt für seine Angebote gemeinsam mit sechs weiteren Mönchengladbacher Kitas mit dem Gütesiegel Buchkindergarten ausgezeichnet, das der Börsenverein des Deutschen Buchhandels gemeinsam mit dem Deutschen Bibliotheksverband vergibt. Mönchengladbach sticht damit durchaus positiv hervor: Im deutlich größeren Düsseldorf wurden fünf Einrichtungen ausgezeichnet, in Berlin sogar nur drei. Sprach- und Leseförderung werden in ihrer Bedeutung offensichtlich in der Stadt erkannt.

Wie sie erfolgreich umgesetzt werden können, zeigt die Arbeit im Pfiffikus. „Wir arbeiten erst einmal viel mit Bildern“, erklärt Samira Rippegather. Zum Beispiel um den Kinder Ausdrücke für Gefühle zu vermitteln. Auf Bildern sehen sie Gesichtsausdrücke – fröhliche, traurige, wütende. Gemeinsam suchen sie nach der richtigen Beschreibung. Es ist gut, wenn man benennen kann, was man gerade fühlt. Bilder eignen sich auch, um die Eltern besser einzubinden und darüber zu informieren, was im Kindergarten so alles passiert. Auf dem Speiseplan ist in Bild und Schrift zu erkennen, was es zu essen gibt. Auf Fotos werden die Aktivitäten gezeigt. „Visuelle Angebote kommen besser an“, weiß Rippegather. Schließlich werden in den Familien insgesamt mehr als ein Dutzend Sprachen gesprochen. Deshalb funktioniert auch die Leseförderung mehrsprachig: In Vorleserunden lesen die Eltern ein Bilderbuch in der Muttersprache vor, die Erzieher das gleiche Buch auf Deutsch.

Regelmäßig kommt eine „Vorleseoma“, die eigenen Lesestoff mitbringt, ins Familienzentrum, aber den Kindern stehen natürlich ständig Bücher zur Verfügung. Wenn sie die Geschichten gut kennen, spielen sie sie gern nach. Zu den beliebten Conni-Geschichten gibt es große weiche Figuren, mit denen die Kinder agieren und sich sprachlich ausdrücken können. Auch Bilderbuch-Kino ist sehr beliebt: Die Kinder sehen gemeinsam riesengroße Bilder an. Entweder wird dazu eine Geschichte erzählt oder die kleinen Zuschauer erfinden selbst eine. „Das ist sehr spannend, bei den Kindern kommen ganz andere Geschichten heraus“, sagt Rippegather lachend. Aufführungen des Kasperletheaters, über das die Kita verfügt, bieten ebenfalls Gelegenheiten, zu erzählen und mit Sprache umzugehen.