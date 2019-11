Neues Wohngebiet in Mönchengladbach : Kinder reden mit bei Spielplatz-Planung

Neues Wohngebiet in Mönchengladbach

Mönchengladbach Röhrenrutschen, Kraken, Trampoline und ein kleines Feld zum Fußballspielen – das wünschen sich Kinder.

Nördlich der Webersiedlung entsteht ein neues Wohngebiet mit mehr als 50 Wohneinheiten. Weil die Spielplatzsituation in der Umgebung eher dürftig ist, sollen Projektmittel des Landes und des Bundes von rund 200.000 Euro in einen neuen Spielplatz fließen. Die Mags-Grünplanung kümmert sich um die Umsetzung. Und bei der Planung für den neuen Spielplatz reden die Kinder ein Wörtchen mit. Im Jugendcafé an der Engelblecker Straße haben sie jetzt Christian Schirmer vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie sowie Landschaftsarchitektin Birgitt Krefting von Mags ihre Vorstellungen vom neuen Spielplatz präsentiert.