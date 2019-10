Schirmherr ist Kinderbuchautor Paul Maar : Börsenverein zeichnet Kita für Leseförderung aus

Krefeld Kindertagesstätte Wilhelmstraße erhält wegen beispielhafter Projekte das Gütesiegel „Buchkindergarten“.

(jon) Erstmalig zeichnen in diesem Jahr der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Deutsche Bibliotheksverband bundesweit Kindertageseinrichtungen mit dem Gütesiegel „Buchkindergarten“ aus, die sich auf herausragende Weise in der frühkindlichen Leseförderung engagieren. Mehr als 800 Kitas in ganz Deutschland haben sich beworben, darunter die städtische Kita Wilhelmstraße. Sie gehörte zu den von der Jury ausgewählten 208 Kitas, die mit ihren beispielhaften Projekten Leseförderung umsetzen und Kindern Freude an Sprache, Büchern und Geschichten vermitteln.

Die Überreichung des Gütesiegels fand auf der Frankfurter Buchmesse statt. Gemeinsam mit der Elternschaft hat sich das gesamte Team sehr über die Auszeichnung gefreut. Um die täglichen Vorlesezeiten für die Kinder einhalten zu können, werden die Erzieherinnen von fünf ehrenamtlichen Vorlesepaten unterstützt. Diese halfen auch tatkräftig bei dem diesjährigen Literaturprojekt „Frühling auf dem Bauernhof“ mit. Medienpädagogische Arbeit gewinnt in der familienorientierten Arbeit an Bedeutung. Schon in frühester Kindheit werden Kinder mit Smartphones und Tablets, also mit verschiedenen digitalen Medien konfrontiert.