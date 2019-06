Kindertagesstätten in Neuss : Weissenberger Kita wird zum Familienzentrum

Nordstadt Die Kindertagesstätte „Nordstadtkinder“ an der Neusser Weyhe wird mit Beginn des nächsten Kindergartenjahres im August zum Familienzentrum weiterentwickelt. Die inhaltliche Arbeit bezieht auch die Eltern ein.

Dieser Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom Dienstagabend wurde möglich, weil das Land der Stadt über das Kinder-Bildungsgesetz ein weiteres Kontingent zur Verfügung gestellt hat. Neben der Einrichtung in Weissenberg hatten sich noch Kitas in Allerheiligen und an der Breite Straße beworben. Den Zuschlag aber bekam die Kita „Nordstadtkinder“, weil in ihrem Einzugsbereich mehr Familien leben, die von der öffentlichen Hand leben und weil dort die Arbeitslsosenquote stadtweit am höchsten ist. Familienzentren, so die Zielsetzung, sollen bessere Lebens- und Bildungschancen für benachteiligte Familien zu schaffen. Ihre inhaltliche Arbeit greift über die Kinderbetreuung deutlich hinaus und bezieht auch die Eltern ein. Der evangelische Verein für Jugend- und Familienhilfe als Träger der Kita „Nordstadtkinder“ nutzt die neu eröffneten Möglichkeiten, um – zunächst zur Probe – eine Betreuung in Randzeiten einzurichten. Geplant ist außerdem der Ausbau auf fünf Gruppen. Auf diese Größe soll auch die von der Awo betriebene Kita an der Römerstraße gebracht werden.