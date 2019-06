Teilhabe am gesellschaftlichen Leben : Neuss-Card hilft Menschen mit wenig Geld

Neuss Mit der Neuss Card sollen Menschen mit wenig Geld leichter am gesellschaftlichen Leben in der Stadt teilnehmen können. Die Verwaltung hat nun ein Konzept erarbeitet. Kommende Woche diskutiert der Sozialausschuss.

Die Stadt bietet für Menschen mit wenig Einkommen viele Vergünstigungen – aber nicht für alle überall die gleichen. Im Kulturforum Alte Post zahlen etwa nur Sozialhilfe-Empfänger weniger für die Kurse, Kinder unter 21 Jahren leihen Bücher in der Bibliothek kostenfrei aus und in der Musikschule dürfen auch Schwerbehinderte, Asylbewerber und Arbeitslose für den halben Preis singen und Keyboard spielen. Das soll sich jetzt ändern. Die Politik will das Fördersystem vereinfachen und die so genannte Neuss-Card auf den Weg bringen. Die Verwaltung hat dazu jetzt ein Konzept erarbeitet, das kommende Woche Thema im Sozialausschuss sein wird. CDU und Grüne hatten die Neuss Card (damals noch „Neuss-Pass“) bereits 2018 gefordert. Ziel ist es, alle Neusser am gesellschaftlichen Leben in der Stadt teilhaben zu lassen.