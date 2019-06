Preisverleihung bei der RP in Düsseldorf : Rudolf-Hildebrand-Schüler ausgezeichnet

Düsseldorf/Neuss Der RSGV hat im Konferenzzentrum der Rheinischen Post die Preise im Schülerzeitungswettbewerb verliehen.

Bei den Förderschulen bekam „Neues von Rudolf und Hilde“ der Rudolf-Hildebrand-Förderschule aus Düsseldorf 500 Euro – so wie vier weitere. Denn in dieser Kategorie wurde nicht platziert. „Eine neue Zeitung in unserer Runde, wie schön. Und das nicht ohne Grund. Eine gut strukturierte Zeitung mit spannend aufbereiteten Themen. Der liebste Beitrag der Jury? Euer Blick in die Brotdosen der Mitschülerinnen und Mitschüler – einfach von oben in die Dosen fotografiert, was zu futtern dabei ist. Interessant und lustig zugleich“, so der Kommentar der Jury.