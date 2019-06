Zeitplan steht : Bald gibt es am Kinderbauernhof ein Hofcafé

Selikum Das Hofcafé am Kinderbauernhof, ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Gemeinnützigen Werkstätten, kommt. Baubeginn soll im Sommer sein, damit im Frühjahr der Betrieb starten kann.

Der Bau der Fußgängerbrücke, die am Nixhof über die Erft führt, verzögert sich. Fertig sein soll sie jetzt im September, kündigte Bürgermeister Reiner Breuer an, als er am Dienstagabend zum Stadtteilbesuch in Selikum war. Mehr punkten konnte er mit einer anderen Nachricht: Das Hofcafé am Kinderbauernhof, ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Gemeinnützigen Werkstätten, kommt. Baubeginn soll im Sommer sein, damit im Frühjahr der Betrieb starten kann.