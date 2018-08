Neuss: Kinderbauernhof lockt ältere Gäste

Selikum Unter anderem wird am 18. August eine Imkerführung für Erwachsene angeboten. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Es ist ein besonderes Jahr für den Kinderbauernhof – denn die Einrichtung feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Die Verantwortlichen der Stadt und des „Vereins der Freunde und Förderer des Kinderbauernhofes Neuss-Selikum“ (feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen) sind zufrieden mit dem Ist-Zustand. Dennoch möchte man in naher Zukunft neue Wege gehen. „Zunehmend möchten wir auch ältere Menschen an den Hof binden, gerne auch in Kombination mit den Kindern“, sagt die Fördervereinsvorsitzende Ingrid Schäfer.