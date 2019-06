Schützenfest in Rosellerheide-Neuenbaum : Peter Paul I. regiert die Peter-und-Paul-Bruderschaft

Rosellerheide Das Schützenfest in Rosellerheide-Neuenbaum wird am Samstag um 12 Uhr mit dem Böllerschießen eröffnet.

Na, wenn das nicht vorhersehbar war? Wolf Peter Wilhelm Paul Balzar, der aber von allen nur Peter Paul genannt wird, ist König der gleichnamigen Bruderschaft in Rosellerheide-Neuenbaum. Und damit nicht genug, beginnt das Fest doch am kommenden Samstag, 22. Juni, um punkt 12 Uhr mittags mit dem Böllerschießen auf dem Pitter-un-Paul-Platz. Dabei wurde er nicht in eine Schützenfamilie hineingeboren. Bamzar kam in Hohenlimburg zur Welt und wurde mit dem Schützenwesen erst nach seinem Umzug nach Rosellen durch einen Kollegen vertraut gemacht. Seit 1982 gehört er dem Jägerzug „Fidele Jungens“ an, der mit ihm den dritten König im Dreijahres-Rhythmus stellt (2013 Heinz Meuter, 2016 Marcel Reckmann).