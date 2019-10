Vorbereitungen in der Kita auf St. Martin : Laternen basteln – kinderleicht

Mönchengladbach Die Vorbereitungen zu St. Martin laufen im evangelischen Kindergarten Ohlerfeld auf Hochtouren. Es werden Lieder gesungen, die Mantelteilung nachgespielt und natürlich Laternen gebastelt.

Wie bastelt man eine Laterne? Was ganzen Elterngenerationen den Schweiß auf die Stirn trieb und in Form von verklebten Haaren und Brandblasen an den Fingern seine Spuren hinterließ, machen die Kinder heute – mit ein wenig Unterstützung – ganz allein. Es entstehen wundersame Wesen: Fliegende Einhörner, Vielaugen-Dinos, aber auch kuschelige Katzen, Bisons, Hubschrauber, Polizeiautos und Kühe. In der Werkstatt des evangelischen Kindergartens in Ohlerfeld liegen die Materialien bereit: das Grundgerüst aus Karton in vielen Farben, dazu Transparentpapier, Glitzerpappe, Märchenwolle, Pfeifenputzer, Holzperlen und bunte Federn.