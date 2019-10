Opa-Kolumne : Was „Spitzenreiter!“ mit einem Cheeseburger gemein hat

Mönchengladbach Heute schreibe ich über die kindliche Sprache. Das ist eine Wanderung auf dem Grat, weil der Kindermund oft für lustige Verdreher sorgt. Eltern und Großeltern von kleinen Kindern können damit ein abendfüllendes Programm bestreiten.

Nein, darum geht es in dieser Kolumne nicht. Sondern um die Wechselwirkung zwischen dem, was wir Großen sagen und wie es Kinder verarbeiten.

Mein erstes Beispiel stammt von meinem Sohn und macht deutlich, was ich meine. Als ich ihn das erste Mal mit zu einem Fußballspiel nahm, weil mein ehemaliges Fußballidol Werner Waddey, ein Ex-Borusse, Trainer einer der beiden Mannschaften war, habe ich meinem Sohn alles haarklein erklärt, was auf dem Spielfeld passierte. Und das war viel. Unter anderem gab es für einen Fußballer wegen eines Fouls einen Platzverweis. „Ein Foul!“, sagte ich. Als wir zu Hause waren, erzählte der damals Vierjährige seiner Mutter: „Mama, wenn einer faul ist und auf dem Boden liegt, dann bekommt er eine rote Karte.“

Das war früher. Im heutigen Großeltern-Haushalt gibt es ein Bilderbuch, das meine Enkelinnen lieben. Es heißt „Ich will Nudeln“, Autorin ist die Amerikanerin Stephanie Blake. Dieses Buch ist herrlich unkonventionell, frech und hat einen geradezu aufsässigen Charakter. Erzählt wird die Geschichte des kleinen Hasen Simon, der immer nur Nudeln essen will.

Was Eltern und Kinder in den kommenden Tagen unternehmen können

Familientipps in Mönchengladbach : Was Eltern und Kinder in den kommenden Tagen unternehmen können

Spielenachmittag in der Bibliothek : Was Kinder heute spielen

Elisa (2) liebt dieses Buch. Sie ruft mit Hase Simon „Ich will Nudeln!“ und „IHHKÜRBISSUPPEISTEKLIG!“. Und wenn Simon seinen Trotzanfall hat, dann wird ihr „Ich will Nudeln!“ zu einem Crescendo. Doch wie soll das Kind zwischen Bilderbuch-Wirklichkeit und der Realität unterscheiden? Jüngst waren wir in einem Restaurant. Kaum hatte Elisa im Hochstuhl Platz genommen, brüllte sie durch das Lokal: „Ich will Nudeln!“