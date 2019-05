Mettmann : Neues Familienzentrum in Mettmann

Neues Familienzentrum in Mettmann

Der neue Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt an der Gruitener Straße ging im vergangenen Jahr in Betrieb. Foto: Stadt Mettmann

Mettmann Die Awo-Kita an der Gruitener Straße und die Caritas-Kindertagesstätte am Goldberg kooperieren.

Die Entscheidung fiel einstimmig: Die Kindertagesstätten der Arbeiterwohlfahrt an der Gruitener Straße und die Kita der Caritas am Goldberg in Mettmann gehen eine Kooperation ein und firmieren ab dem neuen Kindergarten-Jahr im August als Familienzentrum.