Polizei sucht weitere Zeugen : Mysteriöser Überfall auf zwei Mönchengladbacher im Hardter Wald

Mönchengladbach Zwei Männer sind am Samstagabend in Mönchengladbach überfallen und ausgeraubt worden. Beide waren stark alkoholisiert und widersetzten sich der Befragung durch die Polizei.

Am Samstagabend haben sich auf der Hardter Landstraße merkwürdige Dinge abgespielt. Wie die Polizei mitteilt, sind zwei Männer, die an der Landstraße entlang gingen, von drei weiteren Männern, die dort entlangfuhren, angegriffen, verletzt und beraubt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr.

Der Polizei war zunächst eine verletzte Person am Fahrbahnrand der Hardter Landstraße gemeldet worden. Vor Ort stellte sich der Fall für die Beamten erst einmal als ein Raubdelikt mit zwei Geschädigten dar.

Zeugen berichteten vor Ort, sie seien in einem Pkw auf der Hardter Landstraße unterwegs gewesen, als plötzlich eine männliche Person mit blutverschmiertem Gesicht auf die Fahrbahn getreten sei. Nach einer Vollbremsung sei der Wagen vor dem Mann zum Stehen gekommen. Der Mann wurde von den Zeugen als sehr aufgebracht und aggressiv beschrieben. Eine zweite Person sei aus einem angrenzenden Gebüsch hervorgetreten und habe versucht, die andere Person zu beruhigen.

Die beiden Männer – 24 und 23 Jahre alt und aus Mönchengladbach – gaben an, sie seien auf dem Gehweg der Hardter Landstraße unterwegs gewesen. In Höhe des Holunderwegs habe unvermittelt ein blauer Pkw mit MG-Kennzeichen neben ihnen gehalten. Drei männliche Personen – im Alter auf etwa 25 Jahre geschätzt – seien ausgestiegen und hätten ihnen mit einem Gegenstand, der nicht näher beschrieben werden konnte, auf den Kopf geschlagen. Die drei Männer hätten die Herausgabe von Handy und Geld gefordert. So seien dem 24-Jährigen ein Mobiltelefon und etwa 15 Euro Bargeld weggenommen worden. Zur weiteren Beschreibung der Täter konnten sie lediglich angeben, es habe sich vermutlich um Deutsche gehandelt.