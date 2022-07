Unfall am Markt in Xanten : Radfahrerin soll Kellner umgefahren haben

Unfall am Markt in Xanten

Am Markt in Xanten beginnt die Fußgängerzone – tagsüber müssen Radfahrer absteigen. Nur zwischen 20 Uhr und 8 Uhr dürfen sie weiterfahren. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Der Unfall ereignete sich vor einem Lokal an Xantens Markt. Der Kellner stürzte, aber auch die Radfahrerin verletzte sich – und entfernte sich. Die Polizei fand sie später an der Notaufnahme des Krankenhauses.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll die 35-jährige Frau am Montagnachmittag auf dem Marktplatz in Xanten einen Kellner angefahren haben. Der 44-jährige Mann und mehrere Zeugen berichteten anschließend den Ermittlern, dass er gerade dabei gewesen sei, mit einem vollen Getränketablett zu seinen Gästen zu gehen, um sie draußen zu bewirten. Die Rennradfahrerin sei aus Richtung der Straße Karthaus gekommen und mit dem Kellner zusammengestoßen. Beide seien gestürzt, die Gläser seien zu Boden gefallen und zerbrochen, die Frau und der Mann seien durch die Scherben leicht verletzt worden.

Xantens Marktplatz ist gerade im Sommer ein beliebter Aufenthaltsort mit Außengastronomie. Die umliegenden Cafés und Restaurants haben Tische und Stühle vor ihren Häusern aufgebaut. Der Marktplatz gehört zur Fußgängerzone in der Innenstadt. Das Radfahren ist nur zwischen 20 Uhr und 8 Uhr erlaubt, also tagsüber nicht. Darauf weisen Schilder am Beginn der Fußgängerzone hin. Sie stehen auch am Übergang von der Karthaus zum Marktplatz. Zusätzlich hat die Stadt gerade erst Markierungen auf dem Boden erneuern lassen, die ein Fahrrad zeigen, das mit roten Balken durchgestrichen ist. Das Symbol befindet sich auch am Übergang von der Karthaus zum Marktplatz.