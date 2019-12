Polizeieinsatz im Krankenhaus : 18-Jähriger randaliert in der Notaufnahme in Neuwerk

18-Jähriger randaliert in der Notaufnahme in Neuwerk

Mönchengladbach In der Nacht zu Samstag hat ein junger Mann aus Willich im Neuwerker Krankenhaus für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der 18-Jährige verletzte einen Krankenhausmitarbeiter und einen Polizisten.

Die Polizei war in der Nacht zum Samstag gegen 3 Uhr wegen eines Randalierers in der Notaufnahme in das Krankenhaus an der Dünner Straße gerufen worden. Vor Ort erfuhren die Polizisten vom Krankenhauspersonal, dass eine von ihnen behandelte männliche Person äußerst aggressiv auftrete und fortwährend die Rettungsassistenten und den Arzt beleidige. Ein Mitarbeiter des Krankenhauses hatte zudem einen Tritt in den Bauch einstecken müssen.