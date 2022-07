Zeugen nach Brand gesucht : Baumstämme in Niederkrüchten stehen in Flammen

Baumstämme in Niederkrüchten stehen in Flammen

Niederkrüchten Die Polizei sucht Zeugen nach einem Brand in Niederkrüchten. Sie kann Brandstiftung nicht ausschließen.

(RP) Am frühen Dienstagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Brand an der Aachener Straße ausrücken. Gegen 3.50 Uhr brannten dort nach ersten Schätzungen 30 Raummeter Baumstämme, teilte die Polizei am Mittag mit. Das Feuer habe Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 4000 Euro angerichtet. Die Feuerwehr Niederkrüchten konnte den Brand vollständig löschen. Brandstiftung sei nicht auszuschließen, daher ermittelt nun die Kriminalpolizei. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird um Hinweise unter der Rufnummer 02162 3770 gebeten.