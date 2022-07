Issumer in Geldern leicht verletzt : Auto landet nach Unfall auf dem Dach

Issumer in Geldern leicht verletzt

Geldern/ISSUM Zu einem spektakulären Unfall kam es am Montag in Geldern. Ein junger Mann aus Issum überschlug sich mit seinem Wagen nachdem er von der Straße abgekommen war.

Glücklicherweise mit leichten Verletzungen kam ein 21-jähriger Autofahrer aus Issum am Montag davon, nachdem sein PKW bei einem Verkehrsunfall auf dem Dach gelandet war. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann gegen 14.20 Uhr mit seinem VW Polo auf der Krefelder Straße in Richtung Geldern unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache mit einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai Geländewagen kollidierte.