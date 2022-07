Blaulicht in Mettmann : Doppelter Totalschaden auf der Osttangente

Mettmann Beim Linksabbiegen in den Hugenhauser Weg stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Die Fahrer wurden leicht verletzt. Sie konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Ein leicht verletzter Fahrer, eine leicht verletzte Fahrerin und ein hoher Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt 50.000 Euro schätzt – das ist das Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalls auf der Kreuzung der Osttangente mit dem Hugenhauser Weg in Mettmann. Wie die Kreispolizei Mettmann mitteilt, sei an beiden an dem Unfall beteiligten Fahrzeugen jeweils ein Totalschaden entstanden. Die beiden verletzten Personen seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Sie konnten das Hospital anschließend aber wieder verlassen.