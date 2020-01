Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Vier Autos brennen lichterloh

Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach

Insgesamt wurden bei dem Feuer in der Nacht zum Mittwoch acht Autos beschädigt. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Bei einem Brand in Mönchengladbach sind vier Autos komplett zerstört worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, auch wenn ein technischer Defekt noch nicht ganz ausgeschlossen werden kann.

Bei einem Brand auf einem Betriebsgelände an der Alsstraße sind in der Nacht zu Mittwoch vier Autos komplett zerstört und vier weitere Autos beschädigt worden.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner das Feuer gegen 2 Uhr gemeldet. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses sagte über Notruf, dass gegenüber ihrer Wohnung ein Feuer in einer Industriehalle ausgebrochen sei. Doch nicht die Halle brannte, sondern in der Nähe abgestellte Autos. Diese standen voll in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen.