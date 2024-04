Unfälle in Mönchengladbach Betrunkener rammt mehrere Autos – Totalschaden

Die Beamten stellten am Unfallort fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die weiteren Autos wurden ebenfalls erheblich beschädigt. Der 26-Jährige blieb unverletzt, er konnte nach der Untersuchung durch einen Notarzt an der Einsatzstelle bleiben, wie die Feuerwehr mitteilte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die Feuerwehr prüfte an einem mit Gas angetriebenen Fahrzeug den Gastank auf Leckagen. Es trat allerdings kein Gas aus.