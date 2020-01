Vermisster könnte sich in Mönchengladbach aufhalten : Polizei sucht Christian L. aus Wattenscheid

Mönchengladbach/Bochum Der 25-Jährige wurde von seinen Angehörigen zuletzt am 25. Dezember gesehen, den letzten Kontakt hat es am 2. Januar gegeben.

Christian L, der zurückgezogen an der Moltkestraße in Wattenscheid lebt, wurde von seinen Angehörigen zuletzt am 26. Dezember 2019 gesehen. Am 2. Januar gab es noch einen Kontakt per WhatsApp. Christian L. ist etwa 1,70 Meter groß, 130 Kilogramm schwer, hat braune Haare und einen Drei-Tage-Bart. Aufgrund seines labilen Zustandes könnte sich der Wattenscheider in einer hilflosen Lage befinden.