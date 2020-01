Polizei ermittelt : Räuberischer Diebstahl in der Altstadt

Räuberischer Diebstahl in der Altstadt

Die Polizei in Mönchengladbach bittet weitere Zeugen, sich zu melden. Foto: dpa/Silas Stein

Mönchengladbach Ein Mann wurde auf der Waldhausener Straße mit Pfefferspray angegriffen, als er einen Dieb verfolgte. Dabei wurde er verletzt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Die Polizei in Mönchengladbach ermittelt nach einem räuberischen Diebstahl in der Altstadt. Ein 40-jähriger Jüchener, der auf der Waldhausener Straße bestohlen wurde, dies bemerkte und dem Täter hinterherlief, wurde mit Pfefferspray angegriffen.

Laut Polizeibericht ging der 40-Jährige gegen 5.40 Uhr auf der Waldhausener Straße in Richtung des Taxistandes, als merkte, dass ihm gerade ein Mann die Geldbörse gestohlen hatte. Er lief hinterher und hielt den Dieb fest. Dieser versuchte sich loszureißen und setzte letztendlich Pfefferspray gegen den Jüchener ein, um flüchten zu können - mitsamt Beute.

Unabhängige Zeugen wurden unmittelbar nach der Tat auf den 40-Jährigen aufmerksam. Sie sahen etwa gleichzeitig einen Mann nach links in die Ludwigstraße Richtung Gasthausstraße laufen. Ob es sich dabei aber tatsächlich um den Tatverdächtigen handelt oder um eine Person, die in Zusammenhang mit einem anderen Sachverhalt in der Nähe stand, ist derzeit noch unklar.