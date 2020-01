Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise : Frau (57) wird in Rheydter City sexuell belästigt

Frau (57) wird in Rheydter City sexuell belästigt

Mönchengladbach Ein fremder Mann hatte die Mönchengladbacherin um 10.45 Uhr auf der Stresemannstraße angesprochen. Der Täter ging sie zunächst verbal, dann körperlich an.

Opfer einer sexuellen Belästigung, verbunden mit exhibitionistischen Handlungen, ist am Neujahrstag in der Rheydter Innenstadt eine 57-jährige Mönchengladbacherin geworden. Die Frau war laut Polizeibericht auf der Suche nach einer Bäckerei, als sie gegen 10.45 Uhr auf der Stresemannstraße von einem fremden Mann angesprochen wurde. Er belästigte sie zunächst verbal, dann aber – auf der Dahlener Straße – auch körperlich. Ein Zeuge verscheuchte den Mann, der in Richtung Eisenbahnstraße entschwand.