Nach einem Wohnhausbrand ist in Wuppertal ein 82-Jähriger gestorben. Wie die Polizei mitteilte, bargen Rettungskräfte den Mann am Montag (8. April 2024) aus seinem Haus. Er starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort, vermutlich an einer Rauchgasvergiftung.