Mordkommission ermittelt : Mann stürzt auf A61 bei Viersen von Motorhaube - Zeugen gesucht

Mönchengladbach Ein 53-jähriger Mann ist auf der Autobahn 61 bei Viersen lebengefährlich verletzt worden. Er ist während der Fahrt von der Motorhaube eines dunklen Mercedes gestürtzt. Die Mordkommission der Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Bei der Tat am 27. Dezember war ein 53-jähriger Mann zunächst auf der Motorhaube eines dunklen Mercedes mitgenommen worden und schließlich bei hoher Geschwindigkeit auf die Fahrbahn gestürzt. Dabei erlitt der Mann schwerste und lebensbedrohliche Verletzungen. Das Opfer wird nach wie vor intensivmedizinisch behandelt und ist noch nicht ansprechbar.

Die Mordkommission Heide sucht nun dringend Zeugen, die am 27. Dezember, zwischen 22 und 22.30 Uhr, auf dem Rastplatz Bockerter Heide an der A52 einen Streit zwischen zwei oder mehreren Personen mitbekommen haben. Oder die als Verkehrsteilnehmer dem Verletzen Erste Hilfe geleistet haben oder denen als Verkehrsteilnehmer ein Auto aufgefallen ist, dass in starken Schlangenlinien auf der A 52 und/oder A 61 unterwegs war.