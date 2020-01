Unfall mit hohem Sachschaden in Mönchengladbach : Autofahrer rammt Sattelzug und Kleintransporter

Mönchengladbach Ein 29-jähriger Mönchengladbacher ist am Montagnachmittag in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Lkw und einem Transporter zusammengestoßen.

Ein 29-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag zuerst einen Sattelzug und dann einen Kleintransporter gerammt, ist aber nur leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 15.30 Uhr auf dem Geistenbecker Ring. Der 29-jährige Mönchengladbacher war mit einem VW Golf in Richtung Stapper Weg unterwegs, als er in einer Linkskurve von seinem Fahrstreifen abkam und in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Sattelzug und im weiteren Verlauf noch mit einem Kleintransporter zusammen.