Die Polizei in Mönchengladbach ermittelt : Heftige Explosion an Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach Im Hausflur wurden Wände und Decken in Mitleidenschaft gezogen. Und die Eingangstüren der beiden Wohnungen im Erdgeschoss wurden förmlich aufgesprengt. Zwei Männer sollen am Haus einen Feuerwerkskörper gezündet haben.

Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können: Zwei Männer sollen am Neujahrsmorgen an einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Beeckerkamp einen Feuerwerkskörper gezündet und so eine heftige Explosion ausgelöst haben. Laut Polizeibericht entstand beträchtlicher Sachschaden.