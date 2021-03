Hauptbahnhof in Mönchengladbach : Mann bedroht Security-Mitarbeiter mit Teppichmesser

Mönchengladbach Ein 39-Jähriger uriniert ins Gladbacher Bahnhofsgebäude und soll das Gebäude verlassen. Die anschließende Diskussion mit dem Sicherheitsdienst eskaliert und der Mann zieht ein Teppichmesser.

Ein 39-Jähriger hat den Sicherheitsdienst im Gladbacher Hauptbahnhof am Samstag mit einem Teppichmesser bedroht. Der hatte ihn gegen 20 Uhr angesprochen und des Platzes verwiesen, weil der 39-Jährige ins Gebäude uriniert hatte. Der Mann begann eine Diskussion, schubste den Sicherheitsmitarbeiter (32), bespuckte ihn und zog schließlich das Teppichmesser, teilte die Polizei am Montag mit. Zunächst habe der 39-Jährige gedroht, sich selbst zu verletzen, ging anschließend aber in drohender Haltung auf den Sicherheitsmitarbeiter zu. Der wehrte den Mann mit Pfefferspray ab, überwältigte ihn und fixierte ihn am Boden. Die Bundespolizisten nahmen den 39-Jährigen mit zur Dienststelle. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Als sich der Mann beruhigte und seien Augen versorgt waren, konnte er gehen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Urinierens. Der Sicherheitsmitarbeiter blieb unverletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen.