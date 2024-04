Kriminalität in Mönchengladbach Händler beklagen massiv gestiegene Ladendiebstähle

Mönchengladbach · 2181 Anzeigen nahm die Polizei Mönchengladbach im vergangenen Jahr auf, weil Menschen in Geschäften Waren entwendeten. Das ist ein Plus von 30 Prozent. Warum immer mehr gestohlen wird, und was zur beliebtesten Diebesbeute gehört.

09.04.2024 , 05:10 Uhr

In Mönchengladbach regiestrierte die Polizei in 2023 fast 30 Prozent mehr Ladendiebstähle als im Vorjahr. Foto: Andreas Gruhn

Von Andreas Gruhn und Gabi Peters