Einsatz im Ortsteil Wickrathhahn : Zwei Tote bei Brand in Mönchengladbach

Mönchengladbach Bei einem Feuer im Stadtteil Wickrathhahn hat es am Dienstag zwei Todesopfer gegeben. Feuerwehr und Polizei sind noch im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bei einem Brand an der Straße „Am Haselbusch“ in Wickrathhahn hat die Feuerwehr zwei Personen tot aufgefunden. Gemeldet worden war der Feuerwehr am frühen Mittag zunächst ein Wasserschaden in drei Häusern. Die Einsatzkräfte vermuteten in einem der Häuser noch Personen. Als die Feuerwehrleute die Tür öffneten, nahmen sie Brandgeruch wahr. Zwei Personen konnten daraufhin nur noch tot geborgen werden.