Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach Sommersemester startet mit 514 Studierenden

Im Masterbereich starten zum Sommersemester 2023 genau 24 Studiengänge mit 183 Studierenden. Unter ihnen weisen der englischsprachige Master Management of Textile Trade and Technology am Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik sowie der Master Business Management am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften die meisten Einschreibungen auf.