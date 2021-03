Im Mönchengladbacher Hauptbahnhof : Männer attackieren 37-Jährigen im Zug

Zwei Männer haben einen 37-Jährigen in einem Zug krankenhausreif geprügelt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Mit Fäusten und einer Glasflasche haben zwei Männer am Freitag einen 37-Jährigen in einem Zug im Mönchengladbacher Hauptbahnhof angegriffen. Auch ein Messer hatten die Angreifer dabei. Die Polizei ermittelt.

Zwei Angreifer haben einen 37-jährigen Mann in einem Zug der Linie RE 8 am Freitag um 15.55 Uhr im Mönchengladbacher Hauptbahnhof körperlich attackiert. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Täter schlugen dem Mann mit einer Glasflasche auf den Kopf und drohten mit einem Messer. Bevor die Polizei eintraf, flüchteten die Tatverdächtigen. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen ein.